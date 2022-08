Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Mit leichten Verletzungen musste ein 56-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem dieser gegen 23.45 Uhr in der Seestraße auf einem Radweg gestürzt war. Eigenen Angaben zufolge musste der 56-Jährige einem frontal entgegenkommenden Radfahrer ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der bislang unbekannte entgegenkommende Radfahrer setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen auf den Radfahrer unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach Grillfeuer

Mit einem Bußgeld müssen ein 41-Jähriger und eine 34-Jährige rechnen, die am Mittwochnachmittag trotz Grillverbot ein kleines Lagerfeuer am Argenweg entfacht haben. Eine Zeugin verständigte die Polizei, woraufhin die Beamten mit den beiden ein sensibilisierendes Gespräch führten und eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die Bußgeldstelle fertigten. Das Feuer löschten die Betroffenen selbst.

Immenstaad am Bodensee

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr auf der B 31 zwischen der Meersburger Straße und der L 207 ereignet hat. Bei stockendem Verkehr fuhr ein 24-jähriger Opel-Fahrer einem Sattelzug auf und verletzte sich bei der Kollision leicht. Er wurde durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Während an dem Sattelauflieger nur ein geringer Sachschaden entstand, war der Opel nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW hinterlassen, der zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, auf dem Parkplatz einer Jugendherberge in der Lindauer Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher streifte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und verließ anschließend unerlaubt die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Autofahrer muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten

Ein 57-jähriger Autofahrer, der am Mittwoch gegen 21 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten Toyota in der Dieselstraße touchiert hatte und anschließend einfach davonfuhr, gelangt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zur Anzeige. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und, nachdem der Mann kurze Zeit später auf einem anderen Parkplatz in der Straße wieder einparkte, gemeinsam mit dem Fahrzeughalter des Toyota die Polizei verständigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Autoscheibe eingeworfen

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Scheibe eines Peugeot, der auf einem Parkplatz in der Meistershofener Straße abgestellt war, mit einem Stein eingeworfen. Während aus dem Fahrzeug nichts entwendet wurde, entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Alkoholisierter Radfahrer leistet bei Kontrolle Widerstand

Einen Radfahrer, der augenscheinlich alkoholisiert unterwegs war und dessen hinteres Fahrradlicht defekt war, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Überlingen am frühen Donnerstag gegen 2 Uhr in der Lippertsreuter Straße. Der 48-Jährige ignorierte zunächst die Aufforderung zum Anhalten und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Weil der Mann im weiteren Verlauf der Kontrolle mit seiner Tasche auf die Polizisten losgehen wollte, setzten diese Pfefferspray ein und nahmen den Mann, der Widerstand leistete, fest. Im Anschluss an seine Festnahme wurde der 48-Jährige durch einen Rettungsdienst versorgt. In erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

