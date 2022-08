Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrer unter Drogenbeeinflussung und ohne Führerschein

Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 25-jähriger Fiat-Fahrer am Dienstagmittag gegen 14 Uhr in der Binger Straße unterwegs. Bei einer Kontrolle konnte der Mann einer Polizeistreife lediglich einen Führerschein vorzeigen, der in Deutschland bereits abgelaufen und somit nicht mehr gültig war. Im weiteren Verlauf erkannten die Beamten bei dem 25-Jährigen einen deutlichen Einfluss von Drogen. Die Polizeibeamten ordneten bei dem Mann zwei Blutproben an, die in einer Klinik entnommen wurden. Der 25-Jährige gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Seinen Wagen sowie den nicht mehr gültigen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Gammertingen

Baum verletzt Frau

Eine 32-jährige Spaziergängerin wurde am Montag um kurz nach 17.30 Uhr durch einen umstürzenden Baum in der Sigmaringer Straße schwer verletzt. Die Frau war im Bereich der dortigen Grünfläche unterwegs, als sie sich wegen des aufkommenden Unwetters auf den Heimweg ins Wohngebiet machte. Auf der Höhe des "Soldatensteigs" stürzte ein Baum witterungsbedingt um und erfasste sie. Durch ihre Hilfeschreie wurden Anwohner auf die 32-Jährige aufmerksam, welche umgehend den Rettungsdienst alarmierten. Von diesem wurde die Frau zur ärztlichen Versorgung ihrer schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

Ostrach

Rikscha-Fahrt endet in Schlamm

Eine 55-jährige Rikscha-Fahrerin verunfallte am Dienstag gegen 17 Uhr mit ihrem 92-jährigen Beifahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg an der Ostrach. Die 55-Jährige fuhr mit der Rikscha auf dem dortigen Feldweg, als sie aufgrund der Unebenheit und der Beschaffenheit des Weges von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin konnte das Rad nicht mehr kontrollieren und kam in dem dortigen kleinen Bach zum Stehen. Dabei stürzte der 92-jährige Beifahrer von der Rikscha und steckte mit beiden Beinen im Schlamm des Baches fest. Der Senior musste von der Feuerwehr geborgen werden. Glücklicherweise wurde er nicht schwerer verletzt, auch die 55-jährige Radfahrerin blieb unverletzt.

Ostrach

Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall zwischen zwei VW-Fahrern kam es auf der Maria-Ferschl-Straße am Dienstagmorgen um kurz nach 7.30 Uhr. Ein 28-jähriger Transporter-Fahrer wollte aus einem Grundstück in die Maria-Ferschl-Straße einbiegen, als er mutmaßlich aufgrund der direkt gegenüber befindlichen Morgensonne den vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Crafter-Fahrer übersah. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Der 32-jährige Beifahrer des Crafters wurde leicht verletzt, während die anderen Beteiligten unverletzt blieben. Der Sachschaden am VW-Transporter beläuft sich auf etwa 6.000 Euro und der am VW-Crafter auf etwa 4.000 Euro.

Pfullendorf, Mottschieß

Diebstahl eines Radladers aus ehemaligem Munitionsbunker - Zeugen gesucht

Ein derzeit unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag, dem 28.7. und dem gestrigen Dienstag einen Radlader in Mottschieß gestohlen. Der Täter gelangte in den militärischen Schutzbereich des ehemaligen Munitionsbunkers der Bundeswehr und entwendete einen gelben Radlader des Herstellers Kramer, Baujahr 2013. Der Wert der Baumaschine wird auf etwa 25.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie etwaige Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

