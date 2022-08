Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autoreifen gefunden

Insgesamt vier Autoreifen wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Friedhofstraße gefunden. Der Besitzer hatte die verstreut liegenden Reifen zuvor entweder verloren oder bewusst abgelegt. Das Polizeirevier Ravensburg geht der Sache nach, Hinweise auf den Besitzer können unter Tel. 0751/803-3333 gemeldet werden.

Ravensburg

Ladendiebe entwischen nach Tat

Zwei Ladendiebe haben am Montag gegen 12 Uhr aus einem Drogeriemarkt in der Ziegelstraße Waren im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Täter füllten gemeinsam einen schwarzen Rucksack mit verschiedenen Waren, woraufhin einer der Diebe damit aus dem Laden ging, ohne zu bezahlen. Sein Komplize, der als etwa 35 bis 45 Jahre alt, gepflegt und leicht untersetzt beschrieben wird, blieb noch etwas im Laden. Er trug eine dunkle Hose und ein weißes Leinenhemd und wurde, als er ebenfalls gehen wollte, auf den Diebstahl angesprochen. Er gab vor, nichts zu wissen, und flüchtete ebenfalls. Die Polizei konnte die beiden Täter bislang nicht ausfindig machen. Hinweise auf das Duo werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Leutkirch

Einbrecher steigt in Wohnhaus ein

Auf der Suche nach Beute in ein Wohnhaus eingestiegen ist ein Einbrecher in den letzten Tagen in der Brühlstraße. Der Täter brach zwischen dem 6. und 16.8. ein Kellerfenster auf und durchsuchte im Inneren des Hauses Schränke und Schubladen. Was genau entwendet wurde, ist noch nicht bekannt, nach ersten Erkenntnissen fehlt ein Akkordeon. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Personen, die in der Zeit in der Brühlstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Einbrecher geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Fahrzeuglenker fährt gegen Anhänger und flüchtet

Auf einem Parkplatz in der Gospoldshofer Straße ist ein Unbekannter zwischen letztem Donnerstag und Sonntag gegen einen dort abgestellten Anhänger gefahren. Obwohl er dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro an der Deichsel und dem Stützrad des Anhängers, der einem örtlichen Verein gehört, verursachte, flüchtete er. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt, Hinweise werden unter Tel. 07564/2013 erbeten.

Wangen

Nach Werkzeugdiebstahl in Neuravensburg - Polizei bittet um Hinweise

Aus einer offenen Garagenwerkstatt in der Kellerbühlstraße in Neuravensburg wurden zwischen letzten Mittwoch und Montag Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Neben Motorsäge, Bohrhammer und Winkelschleifer nahm der Dieb auch mehrere Akkugeräte mit. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Kißlegg

Polizei ermittelt nach Wohnhauseinbruch

Zwischen letztem Donnerstag und Dienstag haben sich Einbrecher Zugang zu einem Gebäude in Wallmusried verschafft. Die Täter gelangten über die Hauseingangstür in das Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räume. Neben aufgefundenem Bargeld von einigen hundert Euro nahmen sie wohl auch Sparbücher mit sich. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchs, Hinweise werden unter Tel. 07529/97156-0 erbeten.

Bad Waldsee

Verkehrsunfallflucht in der Wolfegger Straße

Im Laufe der letzten zwei Wochen wurde in der Wolfegger Straße ein am Fahrbahnrand abgestellter Ford Focus beschädigt. Der Täter flüchtete im Anschluss, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro an dem Ford zu kümmern. Der Besitzer des Wagens erstattete nun Anzeige. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Auto durch Unfall schwer beschädigt

Sachschaden von mehr als 10.000 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Kreisstraße zwischen Bad Waldsee und Michelwinnaden entstanden sein. Ein 18 Jahre alter Peugeot-Lenker geriet nach einer Unaufmerksamkeit während der Fahrt ins Schleudern und kam von der Straße ab. Er steuerte einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum. Der Wagen wurde dabei so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Da schwerere Verletzungen durch den Unfall beim Fahrer nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde er zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

