Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, einen Skoda gestreift, der auf einem Parkplatz in der Magnusstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Strafanzeige aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meersburg

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW hinterlassen, der am Montag zwischen 15.15 Uhr und 18.15 Uhr in einer Parkbucht in der Straße "Uferpromenade" abgestellt war. Den Beschädigungen zufolge dürfte der Unfallverursacher vermutlich mit seiner Anhängekupplung mit der Fahrzeugfront des VW kollidiert sein, bevor er einfach das Weite suchte. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Radfahrer bei Sturz verletzt

In der Aufkircher Straße ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer an einer Bordsteinkante gestürzt, nachdem er zuvor einen langsam fahrenden Pkw vor einem Fußgängerüberweg überholt hatte. Der Zweiradfahrer, der keinen Helm trug, wurde mit Gesichtsverletzungen durch einen Rettungshubschrauber zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Überlingen

Mehrere Autos zerkratzt

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag offensichtlich mutwillig insgesamt vier Autos zerkratzt, die in der Hägerstraße und in der Obertorstraße abgestellt waren. Der hierbei verursachte Sachschaden wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Überlingen führt die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise.

