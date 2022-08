Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Diebestour - drei Täterinnen gestoppt

Ein Tätertrio hat am Dienstagmittag gegen 13 Uhr mehrere Diebstähle im Stadtgebiet begangen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten eine 52-Jährige, eine 35-Jährige und eine 29-Jährige auf ihrer Tour aus insgesamt vier Geschäften Waren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. In den ersten drei Geschäften schlug die Alarmsicherung nicht an. Im vierten Geschäft in der Friedrich-List-Straße löste die Alarmanlage beim Verlassen mit dem Diebesgut aus, woraufhin die Täterinnen zunächst unerkannt flüchteten. Offenbar trauten sich die drei Diebinnen nicht mehr an ihr in der Nähe geparktes Fluchtfahrzeug, und versuchten stattdessen den Tatort mit einem Taxi zu verlassen. Dies wurde durch zwei Zeugen beobachtet, welche geistesgegenwärtig den Polizeibeamten den entscheidenden Hinweis gaben, dass sich die Täterinnen in einem Taxi auf der Flucht befinden. Im Rahmen der Fahndung wurde das Taxi von einer Polizeistreife zwischen Aulendorf und Bad Saulgau gestoppt und das Trio vorläufig festgenommen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie im zurückgelassenen Fahrzeug weiteres Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro sicherstellen konnten. Da zwei der Täterinnen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben mussten sie eine Sicherheitsleistung in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags hinterlegen. Für das Fahrzeug bestand zudem eine Betriebsuntersagung wegen steuerrechtlicher Verstöße, was nun neben den Diebstählen auch Gegenstand der Ermittlungen ist.

Bad Saulgau

Beschädigung eines Fallrohrs - Polizei sucht Zeugen

Ein Fallrohr an einer Halle in der Schützenstraße wurde zwischen Dienstag und Mittwochmorgen von unbekannten Tätern beschädigt. Mutmaßlich wurde das etwa fünf Meter lange Teilstück des Rohrs an der Treppe zum Beachvolleyballfeld mit erheblicher Gewalt verbogen, sowie eine zugehörige Rohrschelle, die zur Befestigung diente, aus der Fassade gerissen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen machten, sowie etwaige Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Gammertingen

Diebstahl aus Container - Zeugen gesucht

Derzeit unbekannte Täter haben zwischen Montag und Mittwoch Aluminiumschrott und ein Kupferkabel von einem Betriebsgelände in der Sigmaringer Straße gestohlen. Die Täter gelangten auf das Grundstück und entwendeten aus einem Container mehrere Kilo Aluminiumschrott und ein ein Meter langes Kupferkabel. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Herbertingen

Ungebetener Gast in Wohnhaus

Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in ein Wohnhaus in der Silcherstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchte alle Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Täter ein Silberbesteck im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich. Da es in jüngster Vergangenheit in der Region zu weiteren Wohnungseinbruchdiebstählen kam (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5292161; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5293997) wird ein Zusammenhang der Taten geprüft. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet etwaige Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Brennender Baum

Ein Baum in der Krauchenwieser Straße fing am Mittwoch gegen 16 Uhr Flammen. Vermutlich war der Versuch des Grundstückbesitzers, das Unkraut im Umfeld des Baumes zu verbrennen, brandursächlich. Die Feuerwehr Sigmaringendorf brachte den Brand unter Kontrolle. Bei dem Feuer kam es weder zu Personenschäden, noch zu weiteren Sachschäden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell