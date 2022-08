Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Motorradfahrer mit Beifahrerin verunfallt

Mutmaßlich, weil er den BMW einer entgegenkommenden 18-Jährigen übersah, verunfallte ein Kraftradlenker mit seiner Sozia am Sonntagmittag auf der L 277. Der 58-Jährige war kurz nach 12.30 Uhr von Gutenstein kommend in Richtung Thiergarten unterwegs, als er an einer langgezogenen Linkskurve einen vorausfahrenden Pkw-Fahrer überholte. Die 18-jährige BMW-Lenkerin erkannte die Situation, bremste ihr Fahrzeug stark ab und wich nach rechts aus, um eine Frontalkollision mit dem Motorrad zu vermeiden. Der 58-Jährige Kraftradfahrer verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Felswand. Der 58-Jährige sowie seine 33-jährige Sozia wurden nach dem Aufprall vom Kraftrad geschleudert und schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber brachten die beiden Verletzten zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Der Sachschaden am Motorrad wird auf rund 6000 Euro beziffert, zu einer Berührung mit dem BMW war es nicht gekommen.

Herbertingen

Ungebetener Gast in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen dem späten Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in der Merowingerstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zum Gebäudeinnern verschafft. Dort entwendete er Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Personen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Merowingerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Reifen an vier Fahrzeugen zerstochen - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen im Stadtgebiet vier Fahrzeuge beschädigt. An einem Pkw in der Straße "Am Pfarröschle" wurden nun zum dritten Mal zwei Reifen mittels eines spitzen Gegenstands zerstochen. Auch an einem weiteren Fahrzeug, das in derselben Straße abgestellt war, wurden zwei Reifen beschädigt. Die Räder zweier weiterer Wagen wurden in der Uttengasse und in der Bahnhofsstraße beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe an den acht zerstochenen Reifen wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Da es in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen in der Region gekommen ist, prüft die Polizei derzeit einen Zusammenhang der Taten. Weiterhin werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

