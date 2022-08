Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat. Der 38-jährige Lenker eines VW übersah beim Einfahren von einem Parkplatz in die Bahnhofstraße den 66 Jahre alten Fahrer eines Rollers, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer, er wurde durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Kressbronn am Bodensee

Nötigung und Körperverletzung

Uneinsichtig hat sich ein Autofahrer gezeigt, der am Sonntag gegen 19.30 Uhr in der Bodanstraße an einer Engstelle vorbeifahren wollte. Anstatt einem entgegenkommenden Omnibus, der die Engstelle nahezu passiert hatte, die Durchfahrt zu ermöglichen, fuhr der Lenker eines BMW weiter und blieb vor dem Bus stehen, sodass dieser nicht weiterfahren konnte. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer wollte den BMW-Fahrer daraufhin ansprechen und zum Wegfahren bewegen, sodass der Verkehr wieder frei fließen kann. Der offensichtlich erboste Autofahrer ließ sich hierauf jedoch nicht ein und soll mit einem Handbesen auf die Hand des Unbeteiligten geschlagen haben. Erst nach mehrmaliger Aufforderung durch die Polizei fuhr der BMW-Lenker schließlich davon, ihn erwarten nun Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung.

Tettnang

Alkoholisiert unterwegs

Mit über zwei Promille haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntagabend einen 56-jährigen Autofahrer bei Dieglishofen gestoppt. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Polizisten der starke Alkoholgeruch auf, woraufhin sie einen Alkoholtest durchführten. Der Pkw-Lenker musste sein Fahrzeug stehen lassen, die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

Friedrichshafen

Getränkediebstahl

Mehrere Kisten mit Getränken haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem Holzstand an der Uferpromenade entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise.

Hagnau am Bodensee

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss ein 29-Jähriger rechnen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Weinfest in Hagnau negativ aufgefallen ist. Nachdem sich der Mann gegen 23.45 Uhr aggressiv verhalten hatte, wurde der Uneinsichtige von Einsatzkräften von dem Gelände gebracht und ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Wenig später begab sich der 29-Jährige entgegen der Anweisung erneut auf das Festgelände und fiel dort wiederum negativ auf. Bei der erneuten Kontrolle durch die Polizei riss sich der Mann los und leistete bei seiner Festnahme Widerstand gegen die Beamten. Weil sich ein Freund im Anschluss um den mit über zwei Promille Alkoholisierten kümmerte, blieb ihm eine Nacht in der Arrestzelle erspart.

Markdorf

Sachschaden durch Graffiti

Unbekannte haben zwischen Freitag und Sonntag mehrere Graffiti an ein Firmengebäude in der Zeppelinstraße gesprüht. Hierdurch richteten die Täter einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise.

Salem

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag zwischen 12.15 Uhr und 14.45 Uhr einen Renault auf dem Parkplatz des Affenbergs gestreift und anschließend einfach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen erbittet sich unter Tel. 07551/804-0 Hinweise auf den Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell