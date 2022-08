PP Ravensburg: POL-Einsatz: Stark betrunkener Schiffsführer rammt die Hafenmauer in Meersburg

Sigmaringen (ots) - Gammertingen Vandalismus an Rathaus - Zeugen gesucht Am Samstag gegen 23.30 Uhr wurden mehrere kleine Schaufensterscheiben am Rathaus Gammertingen eingeschlagen und ein Blumenkübel eines angrenzenden Blumengeschäftes umgeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Beamten zwei Personen, die sich in der näheren Umgebung aufhielten. Inwieweit diese ...

