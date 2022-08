Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Vandalismus an Rathaus - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 23.30 Uhr wurden mehrere kleine Schaufensterscheiben am Rathaus Gammertingen eingeschlagen und ein Blumenkübel eines angrenzenden Blumengeschäftes umgeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Beamten zwei Personen, die sich in der näheren Umgebung aufhielten. Inwieweit diese für den Vandalismus verantwortlich sind ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571 1040 entgegen.

Ostrach

Pkw überfährt mutwillig Fahrrad

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr beobachtete ein Anwohner, wie ein dunkler Kleinwagen (mutmaßlich ein VW Polo) zunächst gegen und schließlich mehrfach absichtlich über ein in einem Hofraum in der Pfullendorfer Straße abgestelltes Fahrrad fuhr und dieses dadurch komplett demolierte. Der Pkw ging anschließend in Richtung Ortsmitte flüchtig und konnte trotz sofortiger Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere sollte sich der bislang unbekannte Eigentümer des Fahrrads unter Tel. 07581 4820 bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell