Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Blumenkübel beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht zum vergangenen Sonntag haben derzeit unbekannte Täter mehrere Blumenkübel in der Burgstraße beschädigt, welche an einem dortigen Brückengeländer befestigt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu den Tätern werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Stetten am kalten Markt

Quad-Fahrt endet mit Verletzungen

Mit ihrem Quad verunglückt sind am Dienstagabend mutmaßlich gegen 17.30 Uhr ein 46-jähriger Quad-Fahrer mit seiner 52-jährigen Sozia im Waldgebiet Kohlstättle. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzten die beiden vom Quad, wobei die Frau sich schwere Verletzungen, der Quad-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Nach dem Unfall begaben sich die beiden zunächst wieder zu einer nahegelegenen Grillstätte und alarmierten den Rettungsdienst einige Zeit später, als es der Frau zunehmend schlechter ging. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte eine deutliche Alkoholisierung des Quad-Führers fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung von über einem Promille. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau zur ärztlichen Versorgung, sowie den leicht verletzten 46-Jährigen zur Entnahme zweier Blutproben in ein Klinikum. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag. Der Quad-Fahrer hat nun mit strafrechtlichen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Stetten am kalten Markt

Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Ein 26-jähriger Kurierfahrer hat am Dienstagmittag um 15.30 Uhr ein Verkehrszeichen in Nusplingen gestreift, weil ihm eigenen Angaben zufolge ein silberner Pkw teils auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der 26-Jährige war mit dem VW-Transporter auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Sigmaringen unterwegs. Der entgegenkommende silberne Kombi soll zu weit links gefahren sein, sodass der Transporter-Fahrer nach rechts ausweichen musste und dabei das Verkehrsschild streifte. Der Kombifahrer setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Verkehrszeichen entstand kein Sachschaden, während dieser am VW auf etwa 2.000 Euro beziffert wird. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen silbernen Kombi geben können, sich unter Tel. 07573/815 zu melden.

Herbertingen

Ungebetener Gast in Wohnhaus

Eingebrochen wurde zwischen dem vorigen Montag (1.8.) und dem gestrigen Dienstag in ein Wohnhaus im Steigäcker. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentür Zugang zum Gebäudeinneren verschafft. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Körperliche Auseinandersetzung in Notunterkunft

Zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Männern kam es in der Nacht zum Mittwoch in einer Notunterkunft in der Bussenstraße. Zunächst soll ein 43-Jähriger von einem 42-Jährigen Mann um kurz vor 23.30 Uhr tätlich angegriffen worden sein. Vor Ort wurde den Polizisten ein weiterer Vorfall bekannt, bei dem ein vermutlich alkoholisierter 62-Jähriger zwei 20 Jahre alte Männern bedroht haben soll. Die Männer schützten mutmaßlich eine 26-jährige Frau vor den Umarmungen des 62-Jährigen, welcher dies offensichtlich gegen ihren Willen versucht hatte. Den 62-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung. Kurz nach 0.45 Uhr kam es zu weiteren Auseinandersetzungen. Der 43-Jährige wurde von den Polizisten mit Gesichtsverletzungen angetroffen. Ein 27-Jähriger soll den 43-Jährigen mehrmals körperlich angegangen haben und diesen im weiteren Verlauf mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Der 27-Jährige habe außerdem den 62-jährigen Mann geschlagen. Ein Rettungsdienst brachte den 43 Jahre alten Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Da der 27-Jährige sich beim Eintreffen der Streife nicht beruhigte, sowie äußerst aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 27 Jahre alten Mann einen Wert von über drei Promille. Nun kommt auf ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung zu.

Bingen

Erneute Beschädigung einer Glasscheibe - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben abermals eine verglaste Eingangsschiebetür zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen in der Bahnhofsstraße zerstört (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5287625). Auch dieses Mal wurde die Scheibe vermutlich durch den Schleuderbeschuss einer Stahlkugel beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Weiterhin ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im genannten Zeitraum in Bingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Ostrach

Motorradfahrerin verunfallt

Eine 52-jährige Kraftradlenkerin wurde bei einem Unfall am Dienstagmorgen kurz nach 8.15 Uhr leicht verletzt. Die 52-Jährige war mit ihrer Maschine auf der K 8244 vom Ortskern Einhart in Richtung L 286 unterwegs, als sie am Ende einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. In der Folge überfuhr das Kraftrad die abgemähte Wiese und kam auf dem geteerten Verbindungsweg zum Liegen. Dort stürzte die Motorradfahrerin von ihrer Maschine. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der Sachschaden am Kraftrad wird auf 1.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell