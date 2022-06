Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkener randaliert im Krankenhaus und beleidigt Polizeibeamte

Am Sonntag, etwa gegen 04.48 Uhr wurde ein 55-jähriger Mann mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme der OSK Ravensburg verbracht. Im Anschluss störte er den Betrieb der Notaufnahme derart, dass er von der Security aus dem Krankenhaus verwiesen werden musste. Im Anschluss pöbelte er weitere Patienten im Außenbereich des Krankenhauses an. Die zwischenzeitlich informierte Polizei konnte den stark angetrunkenen Mann schließlich an einer Bushaltestelle in der Gartenstraße in Ravensburg antreffen. Nachdem er die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ravensburg aufs übelste beleidigt hatte, wurde er zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle verbracht.

Leutkirch

Fahrer nach Unfall auf der BAB 96 schwer verletzt

Am Samstag etwa gegen 13.38 Uhr befährt ein 77-jähriger Renault-Fahrer die BAB 96 mit sehr hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung München. Bei Kilometer 44 verliert er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt ins Schleudern. Anschließend überschlägt er sich, bis er schließlich auf der linken Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen kommt. Schwer verletzt wird der Fahrer durch Ersthelfer geborgen und kommt mit dem Rettungsdienst in Klinikum Memmingen. Am Fahrzeug entsteht Totalschaden in Höhe von 10.000.- Euro. Die Autobahn muss für 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Leutkirch

Mann geschlagen und ausgeraubt

Am späten Samstagabend etwa gegen 22.45 Uhr wird ein 22-jähriger Mann in der Marktstraße in Leutkrich von einer Gruppe von ca. 7-10 Jugendlichen angesprochen ob er Drogen kaufen möchte. Als er dies verneinte, wurde er von der Gruppe geschlagen und am Boden liegend getreten. Auf dem Boden liegend, wird ihm die Geldbörse sowie seine Base-Cap entwendet. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Gruppe bereits in Richtung Memminger Straße entfernt. Die Verletzungen mussten ambulant behandelt werden. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Leutkrich unter Tel.: 07561 8488-0 zu melden.

