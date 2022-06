Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen - Fahrradfahrer bewusstlos aufgefunden - Zeugen gesucht

Ein 51-Jähriger wurde am Samstag (11.06.2022) gegen 02:10 Uhr in der Unterführung Eckener Straße bewusstlos auf der Fahrbahn aufgefunden. Neben ihm befand sich ein Herrenfahrrad. Der 51-Jährige hatte eine blutende Wunde am Kopf und war alkoholisiert. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

