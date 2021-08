Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Blumenkübeln

Rengsdorf (ots)

Im Zeitraum Mittwochabend, 11.08.2021, 22 Uhr bis Donnerstagmorgen, 12.08.2021, 08:30 Uhr kam es an der Parfümerie Heddesheimer in der Westerwaldstraße in Rengsdorf zu einer Sachbeschädigung an zwei bepflanzten Blumenkübeln. Weiterhin wurde ein Blumenbeet vor dem Geschäft beschädigt und es wurden Pflanzen entwendet. Hinweise auf die unbekannten Täter bestehen derzeit nicht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel.-Nr. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

