Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 15.08.2021

Betzdorf (ots)

Malberg

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am 15.08.2021, 02.00 h, in Malberg, Hauptstraße Bislang unbekannte Täter hoben an der Hauptstraße mehrere Gullydeckel aus und flüchteten vom Tatort. Eine Anwohnerin bemerkte dies rechtzeitig, bevor weiterer Schaden entstehen konnte. Sie setzte kurzer Hand die Verschlussdeckel wieder ein. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

