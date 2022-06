Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch - Brand eines Holzlagers - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag (10.06.2022) gegen 14:25 Uhr brannte der überdachte Holzlagerplatz bei dem Grillplatz beim Gemeindehaus Heudorf. Der Schaden wird auf ca. 300, -- Euro geschätzt. Die FFW Meßkirch war mit 3 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hatte 4 Beamte im Einsatz. Zeugen beobachteten einen ca. 10 - 12 Jahre alten Jungen mit kurzen, dunkelblonden/braunen Haaren. Dieser fuhr mit einem Mountainbike (zweifarbig) von der Brandstelle weg. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Sigmaringen unter 07571/104-0.

Neufra - Verbotswidrig überholt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall der sich am Donnerstag (09.06.2022) gegen 18:00 Uhr auf der B32 bei Neufra ereignet hat. Eine 84-jährige fuhr mit ihrem Opel Meriva von Neufra Richtung Gammertingen. Im Kurvenbereich (70-km/h Zone) wurde sie von einem PKW rücksichtslos überholt, obwohl Gegenverkehr kam. Durch das Ausweichmanöver nach rechts streifte die 84-Jährige die dortigen Leitplanken. Es entstand ein Schaden von ca. 5000, -- an dem Opel. Zu dem Richtung Gammertingen geflüchteten PKW liegen keine Daten vor. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau - Schaufenster mit Steinen eingeworfen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Täterschaft warf von Freitag (10.06.2022, 21:00h) auf Samstag (11.06.2022, 04:30h) mit Steinen die Schaufensterscheibe des Clever Fit in der Schwarzenbacher Straße ein. Hinweise auf die Täterschaft liegen keine vor. Ob Personen im Fitnessstudio waren kann nach jetzigem Stand noch nicht gesagt werden. Der Schaden beträgt etwa 1000, -- Euro. Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell