Ravensburg

40-Jähriger geht auf Nachbarn los

Wegen Bedrohung und Körperverletzung hat sich ein 40-Jähriger aus dem Stadtgebiet nun strafrechtlich zu verantworten. Er soll eine ehemalige Lebensgefährtin im Laufe der letzten Wochen mehrmals bedroht haben, weshalb die Polizei am Mittwochabend an der Wohnanschrift des 40-Jährigen vorstellig wurde. Der Mann öffnete nicht, da er wohl gerade mit seinem Nachbarn auf dem Hausflur im Streit war. Diesen schlug der stark alkoholisierte 40-Jährige im Zug der Auseinandersetzung mehrmals ins Gesicht, sodass der 37-Jährige leicht verletzt wurde. Seine 33 Jahre alte Frau, die den Streit schlichten wollte, wurden von dem 40-Jährigen ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Dem Ehepaar gelang es, den Betrunkenen aus ihrer Wohnung, in die er zwischenzeitlich gekommen war, zu drängen. Da die Polizei nun schon vor der Tür stand, um den 40-Jährigen aufzusuchen, folgte die Strafe für den 40-Jährigen auf dem Fuße. Nachdem die Polizisten die Wohnung betreten hatten, wurde er von den Beamten zur Raison gebracht. Er hat nun mit Strafanzeigen zu rechnen.

Berg

Erboster Autofahrer nötigt Frau zum Anhalten - Zeugen gesucht

Offenbar mit der Fahrweise einer 20-jährigen Pkw-Lenkerin nicht einverstanden war ein bislang unbekannter Autofahrer, der die Frau am Mittwoch gegen 21.45 Uhr ausbremste und auf sie losging. Die junge Frau war in der Ortsdurchfahrt von Ettishofen mit den vorgeschriebenen 30 km/h unterwegs, als ihr zunächst ein dunkelblauer SUV folgte. Dessen Fahrer überholte die 20-Jährige schließlich, nachdem er mehrmals die Lichthupe und die Hupe betätigt hatte, und bremste sie etwa auf Höhe der Abzweigung Kanzachmühle bis zum Stillstand aus. Der erboste Mann stieg aus und beschwerte sich über die langsame Fahrweise der 20-Jährigen. Im Eifer des Gefechts griff er durch das geöffnete Fahrerfenster nach dem T-Shirt der Frau, verletzte sie leicht und zog die junge Frau zu sich. Da sich hinter den beiden Fahrzeugen inzwischen weitere Pkw befanden, ließ der Unbekannte von der 20-Jährigen ab und fuhr davon. Das Polizeirevier Weingarten hat anhand des Kennzeichens die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die nachfolgenden Fahrzeuglenker, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Leutkirch

Unbekannter zersticht Reifen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an einem in der Nadlerstraße geparkten schwarzen 3er BMW zwei Reifen zerstochen. Der Täter verursachte damit an dem Wagen einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Wangen

Radler stürzt auf Kreisstraße

Leichtere Blessuren hat ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer erlitten, der am Mittwoch kurz vor 20 Uhr während der Fahrt auf der Kreisstraße von Kißlegg nach Wangen verunfallte. In einer abschüssigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte neben der Straße. Wegen seiner leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Kißlegg

Baucontainer aufgebrochen

Gewaltsam hat ein Einbrecher zwischen Montag- und Mittwochmorgen einen Baucontainer in Herrot geöffnet und diverse Geräte gestohlen. Der Unbekannte brach das Vorhängeschloss des Containers auf und stahl neben Winkelschleifern, Sägen und Bohrmaschinen auch Akkus und Ladegeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Aufbruchs, Hinweise werden unter Tel. 07529/97156-0 erbeten.

Isny

Unfall auf der Bundesstraße fordert zwei Verletzte

Totalschaden dürfte bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der B12 an zwei Pkw entstanden sein, der darüber hinaus auch zwei Verletzte forderte. Kurz nach 12 Uhr übersah ein 71 Jahre alter Seat-Lenker, der von der B12 aus Richtung Wangen kommend, nach dem Felderhaldetunnel nach links in Richtung Isny abbiegen wollte, einen entgegenkommenden VW. Der 74 Jahre alte Lenker des VW, der die B12 aus Richtung Kempten befuhr, konnte einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw nicht mehr verhindern. Beide Fahrer verletzen sich bei der Kollision leicht, der Seat-Lenker wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der an den Wagen entstand, wird am Seat auf rund 15.000 und am VW auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Die Straße war zu Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Feuerwehr und Straßenmeisterei waren neben dem Abschleppdienst ebenfalls im Einsatz und banden aus den Fahrzeugen austretende Betriebsflüssigkeiten ab.

Weingarten

Flächenbrände beschäftigen Feuerwehr und Polizei

Gleich mehrere Male ist auf der Fläche zwischen Sennhof und B 30 am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es brannte jeweils etwas Gras und Gestrüpp auf einer Fläche von wenigen Quadratmetern. Die Feuer wurden alle nach kurzer Zeit gelöscht. Die Feuerwehr war hierzu mehrmals am Nachmittag im Einsatz. Nach bisherigem Ermittlungsstand zur Ursache der Feuer gilt eine Brandstiftung als wahrscheinlich. Ein Zusammenhang mit Bränden in dem Gebiet im Laufe der letzten Wochen wird nicht ausgeschlossen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt hierzu. Personen, die in dem Gebiet Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise im Zusammenhang mit den Bränden geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei Weingarten zu melden.

Eichstegen

Radfahrer von Pkw erfasst

Verletzungen hat ein Fahrradfahrer davongetragen, der am Mittwoch gegen 16.30 Uhr an der Einmündung des Kapellenwegs in die Ebenweiler Straße in Kreenried von einem Auto erfasst worden ist. Der 44 Jahre alte Radler war in Richtung Ebenweiler unterwegs, als ein 23-jähriger Audi-Lenker ihm an der Einmündung die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß der ungleichen Fahrzeuge stürzte der Fahrradfahrer auf die Straße und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst behandelte ihn an der Unfallstelle und transportierte ihn im Anschluss zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Durch die Kollision entstand am Audi ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Bad Waldsee

Isolierung auf Baustelle fängt Feuer

Unbekannt ist die Ursache eines Brandes, zu dem es am Mittwoch kurz vor 14 Uhr in der Steinacher Straße gekommen ist. Die Isolierung einer Fernwärmeleitung auf einem dortigen Baustellengelände geriet in Brand. Die Bauarbeiter löschten den Brand selbstständig, doch mehrere Passanten meldeten die Flammen über Notruf, weshalb Feuerwehr und Polizei anfuhren. Die Wehrleute prüften die Leitung entsprechend, um eine weitere Brandgefahr auszuschließen. Wie hoch der entstandene Schaden durch den Brand ist, ist nicht bekannt.

