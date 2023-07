POL-LG: ++ "Im Einsatz für die Natur" ++ Konzentrierte Kontrollen von Polizei, Wasserschutzpolizei, Polizeireitern und Rangern im Biosphärenreservat Nds. Elbtalaue ++ erneute gemeinsame Kontrollen ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ "Im Einsatz für die Natur" ++ Konzentrierte Kontrollen von Polizei, Wasserschutzpolizei, Polizeireitern und Rangern im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue ++ erneute gemeinsame Kontrollen ++ mehr als 40 Verstöße geahndet ++

Lüchow-Dannenberg/Lüneburg

Eine zweite konzentrierte Kontrolle verschiedenster Polizeikräfte sowie der Reservatsverwaltung mit zwei Rangern führte die Polizei am letzten Wochenende im Verlauf des 08.07.23 in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg durch. Dabei waren Einsatzkräfte der örtlichen Polizeien, der Wasserschutzpolizei Scharnebeck, insgesamt vier Reiter*innen der Beritte aus Braunschweig und Hannover sowie Ranger im Bereich des Schutzgebietes der Niedersächsischen Elbtalaue inkl. der Wasserstraße Elbe im Einsatz, um gemeinsam die Einhaltung der naturschutzrechtlichen sowie schifffahrtrechtlichen Vorschriften zu überprüfen. Nach einem gemeinsamen Kontrolltag am 10. Juni waren die Einsatzkräfte am 08.07.23 u.a. im Bereich des Elbstrands/Elbvorland Bleckede Altwendischthun, dem Radegaster Haken, am Ostufer der Elbe (Amt Neuhaus) sowie am Elbstrand/Elbvorland in Gorleben, Schnackenburg und Pevestorf präsent. Insgesamt ahndeten die Beamten mehr als 40 Verstöße nach dem Gesetz über das Biosphärenreservat. "Niedersächsische Elbtalaue" (NElbtBRG), dem Binnenschifffahrtsgesetz, der Nds. Fischereiverordnung sowie der Straßenverkehrsordnung. Exemplarisch waren dieses u.a. Wasserskifahrten außerhalb der gekennzeichneten Flächen, Jetski-Fahren außerhalb des freigegebenen Bereichs, Nichtmitführen entsprechender Ausweise, Befahren von Flächen des Gebietsteils C oder Hunde ohne Leine Laufen lassen.

Hintergrund:

Bereits im zwölften Jahr sind in diesem Sommer wieder Reiterinnen und Reiter der niedersächsischen Polizei im Biosphärenreservat "Niedersächsische Elbtalaue" in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg unterwegs und unterstützen dabei maßgeblich bis Ende August die Arbeit des Biosphärenreservats in den unterschiedlichen Bereichen des Schutzgebiets. Vor Ort informieren sie über die Regeln zum Schutz der herausragenden Qualitäten von Natur und Landschaft im Gebiet und ahnden bei Bedarf eklatante Verstöße. Bei ihrem Einsatz überwachen die Polizeireiterinnen und Polizeireiter insbesondere auch die naturschutzrechtlichen Bestimmungen (u.a. Befahren von nicht-öffentlichen Wegen in Schutzgebieten, illegales Campen, lautstarke Veranstaltungen, offenes Feuer und Fischwilderei). Die Reiterinnen und Reiter führen Informationsmaterialien mit sich, die sie Besuchern des Gebiets gerne zur Verfügung stellen.

