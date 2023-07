Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Update: Polizei setzt Suchmaßnahme nach 82-Jähriger fort ++ Erika L. aus Seniorenheim in Lüchow abgängig ++ umfangreiche Suchmaßnahmen bisher ohne Erfolg ++ Frau mit weißen Haaren und roten Schuhe

Lüneburg (ots)

++ Update: Polizei setzt Suchmaßnahme nach 82-Jähriger fort ++ Erika L. aus Seniorenheim in Lüchow abgängig ++ umfangreiche Suchmaßnahmen bisher ohne Erfolg ++ Frau mit weißen Haaren und roten Schuhe bei Teplingen gesehen ++ "Wer sah die Seniorin in Lüchow und Umgebung?" ++

Lüchow-Dannenberg - Lüchow / Sachsen-Anhalt - Salzwedel

Nach der 82 Jahre alten Erika L. aus Lüchow suchen aktuell verschiedenste Einsatzkräfte in der Region Lüchow. Die an Demenz erkrankte Seniorin ist seit den späten Nachmittagsstunden des 08.07.23 aus einer Seniorenresidenz in der Königsberger Straße abgängig (siehe auch Pressemitteilung v. 10.07.23).

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen am Wochenende setzte die Polizei auch am gestrigen Tage die Suche mit Spezialhunden sowie einem Hubschrauber fort. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung hatten sich einzelne Bürger bei der Polizei gemeldet, die eine Erika L. ähnelnde Person am Samstag bzw. am Sonntag im Bereich Tarmitz und später im Bereich Teplingen (südlich von Lüchow) gesehen haben. Die Einsatzkräfte nehmen aktuell diesen Bereich zur Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt in den Fokus und werden heute vermutlich mit Spezialhunden die Suche fortsetzen.

(...)

Die Vermisste Erika L. wird wie folgt beschrieben: - 82 Jahre alt - Größe: ca. 185 cm - hagere Statur - kurze grau melierte Haare - Brille - dunkles T - Shirt - dunkel grüne oder braune Hose - rote Schuhe

Die Polizei fragt: "Wer hat eine ältere Dame bzw. die Vermisste seit den späten Nachmittagsstundend es 08.07.23 in Lüchow und Umgebung gesehen?"

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

++ Bild der Vermissten Erika L. unter www.polizeipresse.de

