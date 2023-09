Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Polizei bittet um Hinweise zu grauem SUV

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich ein grauer SUV hat am späten Donnerstagnachmittag in der Sternbergerstraße ein parkendes Auto gestreift. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der verantwortliche Fahrer von der Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat in Höhe der Hausnummer 3 den Unfall beobachtet? Wem ist der graue SUV aufgefallen? Es könnte sich um einen Hyundai handeln. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell