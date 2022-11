POL-MI: Auto kommt von der Straße ab

Porta Westfalica (ots) - Am Dienstag hat die Polizei in Barkhausen zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Beide stehen unter Verdacht, ohne gültige Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. So rückte am Morgen gegen 9.20 Uhr zunächst ein 23-jähriger Toyota-Fahrer ins Visier der Beamten, als der vor der roten Ampel an der Kreuzung Portastraße / Kaiserstraße / Lannertstraße am Steuer sein Handy ...

