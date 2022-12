LPI-GTH: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Gestern Abend ereignete sich auf der Stregdaer Allee ein Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Dacia in Richtung Eisenach-Nord und auf dem Beifahrersitz saß ein 19-Jähriger. Plötzlich zog der 19-Jährige den Fahrzeugschlüssel während der Fahrt aus dem Zündschloss und folgend rastete die Lenkradsperre ein. In der Folge kollidierte der PKW mit einer Mauer, wobei insgesamt ein Sachschaden in ...

