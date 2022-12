Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugschlüssel abgezogen - Unfall verursacht

Eisenach (ots)

Gestern Abend ereignete sich auf der Stregdaer Allee ein Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Dacia in Richtung Eisenach-Nord und auf dem Beifahrersitz saß ein 19-Jähriger. Plötzlich zog der 19-Jährige den Fahrzeugschlüssel während der Fahrt aus dem Zündschloss und folgend rastete die Lenkradsperre ein. In der Folge kollidierte der PKW mit einer Mauer, wobei insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand. Glücklicherweise verletzten sich keine Personen im Fahrzeug. Nach vorliegenden Informationen wollte sich der 19-Jährige einen Spaß erlauben, welcher letztlich gefährlich endete. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (db)

