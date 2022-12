Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei stoppte gestern Morgen einen Citroen in der Kindleber Straße. Am Steuer saß ein 61-Jähriger, welcher offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zu Beweiszwecken folgte die Blutentnahme im Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. In den Abendstunden erwischte es eine 19-jährige Fahrerin eines Opel ebenfalls in der Kindleber Straße. Während der Verkehrskontrolle zeigte sich der Verdacht der Beeinflussung durch Cannabis und Amphetamin bzw. Methamphetamin. Auch in diesem Fall folgte die Blutentnahme und die Einleitung des betreffenden Verfahrens. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell