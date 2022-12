Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Arnstadt (ots)

Die Polizei führte gestern in der Ortslage Verkehrskontrollen durch und konnte dabei mehrere Fahrzeugführer feststellen, die ihren PKW augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Substanzen führten. Gegen 19.40 Uhr wurde ein Ford im Rehestädter Weg gestoppt, wobei ein 19-Jähriger am Steuer saß. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Amphetamin bzw. Methamphetamin. Gegen 21.50 Uhr stoppten die Beamten den BMW eines 21-Jährigen in der Stadtilmer Straße, der Drogentest reagierte in dem Fall auf Cannabis und Amphetamin bzw. Methamphetamin. Nur kurze Zeit später, gegen 22.00 Uhr, stoppten die Beamten einen VW in der Ichtershäuser Straße. Der 34 Jahre alte Fahrer stand augenscheinlich ebenfalls unter dem Einfluss von Amphetamin bzw. Methamphetamin. In allen Fällen wurde die Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. (db)

