LPI-GTH: Trunkenheit im Verkehr

Eisenach (ots) - Ein Unbekannter entwendete gestern, gegen 10.15 Uhr, mehrere Pakete aus einem Zustellfahrzeug eines Logistikunternehmens. Das Fahrzeug stand am "Markt" und der Täter begab sich in den Laderaum des weißen VW Crafter und entnahm das Beutegut, wobei der Wert und Inhalt aktuell noch Teil der Ermittlungen ist. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Eisenacher Polizei ermittelt in dem Fall ...

mehr