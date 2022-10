POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht; Tataufklärung durch aufmerksame Zeugin

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der Fahrer eines Ford Transit fuhr am gestrigen Montagmorgen, gegen 8:30 Uhr auf der L722 von Speyer kommend. An der Auffahrt auf die Autobahn A61 in Fahrtrichtung Dreieck Hockenheim kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er auf einer ...

mehr