LPI-G: Ladendieb flüchtete

Altenburg (ots) - Altenburg: ein in der Heinrich-Heine-Straße abgestellter Pkw Ford geriet ins Visier unbekannter Täter, so dass die Altenburger Polizei Ermittlungen einleitete. Am gestrigen Montag (04.04.2022), in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:40 Uhr schlugen die Täter die Heckscheibe des Fahrzeuges ein und verursachten so Sachschaden. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug allerdings nichts. Die Altenburger Polizei sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben ...

