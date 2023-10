Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Unfallbeteiligter gesucht!

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln derzeit in einem etwas sonderbaren Verkehrsunfall. Am Samstagabend war es auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Nähe des Rathauses Steinmauern beim Ausparken eines schwarzen Pkw Dacia Logan, zu einer Kollision mit einem Fußgänger gekommen. Durch die Berührung mit dem Heck des Fahrzeuges, kam der Fußgänger nicht zu Fall. Inwieweit sich der Fußgänger durch die Kollision verletzt hat ist derzeit unklar. Nach dem Ereignis kam es zwischen dem Fahrzeugführer und dem Passanten zu einem kurzen Wortwechsel. Ohne die erforderlichen Daten auszutauschen, entfernten sich beide Beteiligte von der Örtlichkeit. Der Pkw-Führer begab sich im Anschluss zur Klärung des Vorfalls zum Polizeirevier in der Barockstadt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sowie den beteiligten Fußgänger, sich mit der Dienststelle unter Tel. 07222 / 761-120 in Verbindung zu setzen.

/DLF

