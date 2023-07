POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 27-Jährigen aus Rostock

Rostock (ots) - Am 14.07.2023 kam es um 23:17 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Wohnung in Rostock Groß Klein. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet Mobiliar des Wohnzimmers der betreffenden Wohnung in Brand, nachdem der Bewohner dieses bereits verlassen hatte. Durch Auslösen des Brandmelders wurde der hinweisgebende Nachbar auf das Feuer aufmerksam und verständigte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr. Die ...

mehr