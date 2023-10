Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, B462 - Motorradfahrer schanzte über Böschung und wurde schwerverletzt

Forbach (ots)

Auf der B462 zwischen Raumünzach und Forbach ist am Sonntagnachmittag ein 22-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Der Kawasaki-Lenker schanzte hierbei gegen 15:30 Uhr über eine Böschung und stürzte in der Folge einen Abhang hinunter. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Unfallursache in einer nicht angepassten Geschwindigkeit zu suchen sein. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen den unfallaufnehmenden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden derzeit nicht vor. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Forbach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

