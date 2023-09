BPOL NRW: Unbekannter verletzt Zugbegleiterin bei Fahrkartenkontrolle - Bundespolizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Am Mittwochabend (06. September) soll ein Unbekannter, einem Mann in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs, aufgelauert, ihn geschlagen und bestohlen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 22:20 Uhr suchte ein aufgelöster 34-Jähriger das Bundespolizeirevier Dortmund auf. Dieser gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass ihn circa zwei Stunden zuvor, in der Nähe des Hauptbahnhofs Dortmund, ...

