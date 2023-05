Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Doppelte Blutentnahme nach Unfall

Schmalkalden (ots)

Ein 59-Jähriger befuhr Freitagabend die Reihergasse in Schmalkalden und bog nachfolgend in die Recklinghäuser Straße ab. Beim Abbiegen befuhr er die Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Die alarmierten Beamten konnten den Verursacher an seiner Wohnanschrift antreffen. Der 59-Jährige war alkoholisiert, gab jedoch an erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben. Aus diesem Grund ordneten die Beamten eine doppelte Blutentnahme an, um herauszufinden wie hoch der Blutalkoholwert tatsächlich zum Unfallzeitpunkt war. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.500 Euro. Die Polizisten fertigten mehrere Anzeigen gegen den Fahrer und stellten dessen Füherschein sicher.

