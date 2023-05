Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Montag gegen 04:00 Uhr einen Zigarettenautomaten, welcher in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen aufgestellt war. Die Unbekannten entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachtel sowie Bargeld. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gestellt werden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell