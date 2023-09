BPOL NRW: Bundespolizei fahndet mit Hubschrauber nach Gleisläuferin - Suche endet im Krankenhaus

Dortmund (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag (06. September) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen eine Frau fest. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihr fahnden. Während ihres Aufenthalts in der Wache drückte sie dann den Knopf der Brandmeldeanlage. Gegen 14 Uhr wurde eine 25-Jährige bei ...

mehr