Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 18.-20.08.2023

Wilhelmshaven (ots)

Dieb gestellt Am Freitagabend, gegen 20:10 Uhr, wird eine männliche Person beobachtet, wie er in der Ernst-Barlach-Straße in Wilhelmshaven-Schaar von einem Pedelec den digitalen Tachografen abbricht und zunächst mit einem Motorroller und anschl. weiter zu Fuß flüchtet. Unterwegs verliert er das Diebesgut und kann wenig später im Nahbereich angetroffen und gestellt werden. Der 39 Jahre alte Täter ist bei der Polizei kein Unbekannter. Weitere Ermittlungen ergeben, dass der benutzte Motorroller ebenfalls gestohlen worden war und der Täter nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Fahren ohne Fahrerlaubnis/Motorroller beschlagnahmt Wegen eines deutlich zu schnell fahrenden Motorrollers wurde ein 25 Jahre alter Mann am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr im Mühlenweg in Wilhelmshaven angehalten und kontrolliert. Der Motorroller wurde beschlagnahmt, eine Fahrerlaubnis konnte der Fahrzeugführer für ein so schnelles Kleinkraftrad nicht vorweisen. Die Ermittlungen dauern an. Ohne Pflichtversicherung gefahren In der Marktstraße wurde am Samstag, gegen 02:00 Uhr, ein 27 Jahre alter Autofahrer kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass seit dem 03.08. die Haftpflichtversicherung erloschen war. Halterin des Pkw ist die Ehefrau. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer als auch gegen die Halterin wurden eingeleitet.

