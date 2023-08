Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Zetel- Zeugen gesucht!

Zetel (ots)

Am Dienstag, 15.08.23, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich in der Südenburg in Höhe der dortigen Apotheke ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw, mutmaßlich einem dunklen Kombi, rückwärts von einem Parkplatz auf die Fahrbahn. Hierbei stieß er gegen das Heck vom Pkw Geschädigten, welcher zu diesem Zeitpunkt an der Einmündung zur Bahnhofstraße verkehrsbedingt halten musste. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden geben, sich mit der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell