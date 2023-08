Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl aus drei im Neubau befindlichen Doppelhäusern

Hohenkirchen (ots)

In dem Zeitraum Mittwoch,16.08.23, 16:30 Uhr - Donnerstag,17.07.23, 07:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in einem Neubaugebiet in Hohenkirchen Zugang zu drei im Neubau befindlichen Doppelhäusern. Sie entwendeten mehrere, zum Teil sehr hochwertige Baumaschinen aus den Gebäuden. Aufgrund der Größe und Beschaffenheit wurde das Diebesgut vermutlich in ein Fahrzeug verladen und damit abtransportiert. Die Polizei Jever bittet zur Aufklärung des Sachverhaltes um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04461-74490.

