Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Jever

Jever (ots)

In der Nacht vom 15.08.2023, 23:00 Uhr, auf den 16.08.2023,08:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Nordergast in Jever. Das Innere des Wohnhauses wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Zeugen die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten unter 04461-7449-0 Kontakt mit der Polizei in Jever aufzunehmen.

