POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Bockhorn (ots) - Am Dienstag, 15.08.23, gegen 13:15 Uhr, kehrte eine 41-jährige Bockhornerin nach einem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Steinhauser Straße zu ihrem abgestellten Pedelec zurück. Sie schloss ihr Pedelec auf und verstaute ihren Einkauf in einem Fahrradkorb. Als sie anschließend den Einkaufswagen zurückstellte, nutzten Unbekannte die Gelegenheit und entwendeten das Pedelec mit dem darauf befindlichen Einkauf. Bei dem entwendeten Pedelec handelt es ...

