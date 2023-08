Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Dienstag, 15.08.23, gegen 13:15 Uhr, kehrte eine 41-jährige Bockhornerin nach einem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Steinhauser Straße zu ihrem abgestellten Pedelec zurück. Sie schloss ihr Pedelec auf und verstaute ihren Einkauf in einem Fahrradkorb. Als sie anschließend den Einkaufswagen zurückstellte, nutzten Unbekannte die Gelegenheit und entwendeten das Pedelec mit dem darauf befindlichen Einkauf. Bei dem entwendeten Pedelec handelt es sich um ein Pedelec der Marke Morrison in Grau. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell