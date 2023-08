Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens

Schortens (ots)

Am Montag, 14.08.23, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der Oldenburger Straße in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen VW Touran und einem blauen VW Passat. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Wilhelmshaven. Nach dem Passieren der sogenannten Orbiskreuzung folgte eine Fahrbahnverengung, in deren Bereich es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrer des schwarzen VW Touran entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

