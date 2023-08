POL-WHV: Bedrohung mit Nordic-Walking-Stock - Fahrradfahrer als Zeuge gesucht!

Bockhorn (ots) - Am Freitag,11.08.23, zwischen 18:00 - 20:00 Uhr, wurde der am Lenker eines E-Bikes angebrachte Bordcomputer von unbekannten Tätern entwendet. Das E-Bike stand abgestellt am Fahrradständer des Bockhorner Freibads. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle ...

