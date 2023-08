Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw

Varel (ots)

Bereits am Dienstag, 08.08.23, gegen 06:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw auf der Zeteler Straße in Neuenburg. Im Begegnungsverkehr kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, bei welchem der Außenspiegel des in Richtung Zetel fahrenden Beteiligten beschädigt wurde. Der zweite Lkw, welcher in Richtung B437 fuhr, setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der 04453-989590 in Verbindung zu setzen.

