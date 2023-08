Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Tatverdächtiger zweier Tankstellenüberfälle ermittelt und festgenommen

Karlsruhe (ots)

Karlsruhe - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der Grabener Straße in Neureut am Abend des 21. Juni führten die Ermittlungen des Raubdezernates der Kriminalpolizei Karlsruhe zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Am Dienstag nahmen die Beamten einen 18-jährigen Mann fest. Der deutsche Staatsangehörige steht zudem im Verdacht, bereits im März einen weiteren bewaffneten Tankstellenüberfall in Linkenheim-Hochstetten verübt zu haben.

Der Beschuldigte wurde am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell