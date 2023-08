Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Festnahme nach Sachbeschädigungen an mehreren Geländefahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Vergangene Nacht nahm die Polizei zwei Personen vorläufig fest, die mutmaßlich bei mehreren Kraftfahrzeugen in Karlsruhe die Luft aus den Reifen ließen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stehen eine 20-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann im Verdacht in der Nacht von Montag auf Dienstag an insgesamt 15 Fahrzeugen in den umliegenden Straßen des Durlacher Tors die Luft aus den Reifen gelassen zu haben. Bei den Fahrzeugen handelte es sich offenbar zielgerichtet um hochwertige Geländewägen. An den Autos wurden Flugzettel sichergestellt, in denen offensichtlich auf die Klimaerwärmung Bezug genommen wird.

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen und einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurden die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Oststadt vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe übernimmt die weiteren Ermittlungen und widmet sich der Frage, ob eine Verbindung zu vergangenen, ähnlich gelagerten Fällen besteht.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Daniel Joram, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell