POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Fahndungserfolg nach Einbruch in Spielhalle - Drei Männer werden dem Haftrichter vorgeführt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem Einbruch in eine Spielhalle in Eggenstein-Leopoldshafen in der Nacht auf Montag nahm die Polizei drei Tatverdächtige vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die Männer im Alter zwischen 26 und 50 Jahren im Laufe des DIenstags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die drei Tatverdächtigen am frühen Montagmorgen gegen 02:52 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Spielhalle im Hagsfelder Weg in Eggenstein und entwendeten einen Spielautomaten. Die alarmierte Polizei leitete daraufhin intensive Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung eines Polizeihubschraubers ein. Der geöffnete Spielautomat wurde unweit des Tatorts aufgefunden.

Verkehrsteilnehmer meldeten kurze Zeit nach dem Einbruchsalarm einen Verkehrsunfall in Leopoldshafen, bei dem die Insassen des Verursacherfahrzeugs zu Fuß vom Unfallort geflüchtet waren. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den flüchtigen Unfallbeteiligten mutmaßlich um die Einbrecher handelte. Zwei der drei Tatverdächtigen wurden daraufhin in einem Taxi vorläufig festgenommen. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter konnte zunächst entkommen. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schließlich zu einem Karlsruher Hotel, in dem der flüchtige Mittäter untergekommen war. Nach kurzer Fahndung konnte er am Montagabend in Karlsruhe vorläufig festgenommen werden.

Bei der Festnahme der Männer stellten die Ermittler Bargeld in Höhe von 935 Euro sicher, welches mutmaßlich aus den Spielautomaten entwendet worden war.

