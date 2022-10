Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots)

Am 26.10.22 gegen 14:15 Uhr wurde der Fahrer eines E-Scooters in der Binger "Vorstadt" durch eine Streife der PI Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 37-jährigen Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was dieser zwar leugnete, ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte allerdings den Verdacht. Neben der Beeinflussung durch Marihuana ist auch der Konsum von Amfetamin Grundlage der weiteren Ermittlungen. Eine entsprechende Substanz in geringer Menge wurde im Rahmen der Personendurchsuchung aufgefunden und sichergestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und in der Folge eine Blutprobe entnommen.

