Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Ein Zigarettenautomat in der Industriestraße rückte im Tatzeitraum zwischen Freitag (9.9.) und Samstag (10.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an dem Automaten gewaltsam zu schaffen und entwendeten hieraus Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Anwohner oder Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 bei der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204 9377-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell