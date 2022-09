Darmstadt (ots) - Auf eine Handtasche, zurückgelassen in einem schwarzen Golf, hatten es Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (10.-11.9.) in der Arheilger Straße abgesehen. Die Täter schlugen die Scheibe ein und schnappten sich die Beute. Mit der Tasche erbeuteten die Kriminellen unter anderem Bargeld. Der ...

mehr