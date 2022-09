Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag (11.9.) und Montagmorgen (12.9.) hat sich eine Verkehrsunfallflucht in der Wiegandstraße zugetragen, bei dem ein bislang unbekannter Wagenlenker die Fahrzeugfront eines silbernen Volkswagens beschädigt hat. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich der Unfall beim Ein- oder Ausparken zugetragen haben. Am beschädigten Polo entstand ein Schaden, der auf circa 1500 Euro geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

